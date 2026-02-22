1.º Festival de Artesanato do Porto Santo encerra com balanço positivo

O 1.º Festival de Artesanato do Porto Santo chega hoje ao fim, numa organização conjunta da AICTPS e do Hotel Navigator Colombos Porto Santo.

José António Castro, elemento da direcção da associação empresarial, faz um balanço bastante positivo da iniciativa: "Foi muito bom, mas é apenas o começo. A nossa intenção é continuar a promover certames deste género ao longo do ano".

O responsável sublinha que a satisfação é generalizada, destacando sobretudo o entusiasmo dos expositores

"Estamos todos satisfeitos, mas os expositores estão realmente muito satisfeitos", diz, reforçando que era fundamental avançar com este tipo de evento e que "os artesãos não podem expor apenas no período de Verão".

José António Castro realça também a importância de realizar a feira com maior regularidade: "É fundamental que quem visita a ilha dourada fique a conhecer o que de bom se faz no Porto Santo". Acrescenta que iniciativas desta natureza não só promovem o artesanato local, como também contribuem para a projeção da ilha além-fronteiras.

O 1.º Festival de Artesanato encerra hoje no Hotel Navigator Colombos, depois de, desde o passado dia 13, ter recebido numerosos visitantes, entre residentes e turistas, que tiveram a oportunidade de conhecer in loco a qualidade e a diversidade do artesanato produzido na ilha do Porto Santo.