Maior feira nacional de turismo cada vez mais relevante

Começa esta quarta-feira a BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, evento que reúne o melhor do turismo nacional e internacional num ambiente que cruza negócios, conhecimento, inovação e experiência, reforçando o contributo do sector para a economia portuguesa. Promovida pela Fundação AIP, a 36.ª edição da BTL realiza-se até domingo, 1 de Março, decorre, como habitualmente na FIL – Parque das Nações e terá cobertura exaustiva do DIÁRIO e da TSF.

A BTL, que estreia este ano o Pavilhão 5 e passa a ser a maior de sempre, assume-se como o maior evento de turismo realizado em Portugal e como um motor de desenvolvimento, negócio e internacionalização do sector turístico. Nesse âmbito, apresenta números que confirmam o seu crescimento sustentado e a sua relevância no panorama global e que reflectem a forte procura por parte de entidades públicas, empresas e destinos que reconhecem na BTL uma plataforma indispensável para a promoção, o networking e a geração de oportunidades de negócio.

No segmento B2B, a BTL consolida o seu posicionamento como hub internacional do turismo, reunindo mais de 200 compradores qualificados de 42 mercados emissores e cerca de 500 empresas nacionais e internacionais, criando um ambiente altamente propício à concretização de parcerias, à abertura de novos mercados e ao fortalecimento da cadeia de valor do turismo.

A elevada procura transversal confirma a BTL como um evento estratégico para profissionais do sector e para o público em geral, evidenciada pelo crescimento expressivo em áreas-chave como a Hotelaria, com acréscimo de 27%, Serviços (+15% ) e Distribuição (+10%).

Mais visitantes e maior impacto

"A BTL continua a crescer de forma consistente, reforçando o seu papel como uma plataforma única de negócio, networking e promoção de destinos. Estes resultados demonstram não só a vitalidade do sector do turismo, mas também a confiança dos agentes nacionais e internacionais na BTL enquanto espaço privilegiado para gerar valor, inovação e competitividade", afirma a gestora coordenadora da BTL, Dália Palma.

É nesse contexto que maior feira de turismo em Portugal, espera uma edição recorde, estimando mais visitantes, maior impacto económico e mais internacionalização, quando pretende também ter um papel na ajuda à recuperação das regiões após tempestades.

"As expectativas para a BTL 2026 são muito positivas, prevendo-se uma edição recorde, não apenas em dimensão, mas também em impacto económico e internacionalização. A feira afirma-se como a maior de sempre, com a abertura de um quinto pavilhão, reforço da presença internacional e uma aposta clara na inovação e na experiência do visitante", disse a coordenadora da BTL, Dália Palma, em resposta escrita à Lusa.

Dália Palma disse que a expansão "resulta do crescimento sustentado da procura por parte de mais destinos internacionais, empresas, refletindo a relevância crescente da BTL no panorama turístico global".

"O objetivo passa por consolidar a BTL como plataforma global de negócio, 'networking' e geração de oportunidades, capaz de inspirar profissionais e público, promover destinos e impulsionar novas parcerias no setor do turismo", acrescentou.

Em 2025, o evento registou cerca de 82.000 visitantes e este ano esperam "superar esse número", em profissionais e público geral.

"A estratégia passa por reforçar a captação internacional de 'buyers' e visitantes profissionais, bem como aumentar o envolvimento do público final, consolidando a BTL como a principal plataforma de negócio e de reserva de férias em Portugal", explica.

Após as tempestades que assolaram o país deixando um rastro de destruição, sobretudo na zona centro, a BTL quer ter um papel ativo na reconstrução.

"O turismo é um dos motores principais da nossa economia e a BTL assume-se como uma plataforma ativa de promoção dos territórios. Desta forma é possível contribuir para a recuperação através da valorização turística e da criação de oportunidades económicas. Ao dar visibilidade nacional e internacional aos destinos, promover reuniões de negócio e incentivar a procura turística, a feira ajuda diretamente a dinamizar economias locais, reforçando a confiança nos territórios e estimulando a rápida retoma da atividade turística", respondeu.

O Destino Nacional Convidado da edição deste ano é a Região de Turismo do Algarve, enquanto o Município Convidado é a Figueira da Foz, ambos com programação dedicada e iniciativas orientadas para a promoção do território, da oferta turística e da sustentabilidade do sector.

Brasil é o destino internacional em destaque

O Brasil é o Destino Internacional Convidado da 36.ª edição, uma escolha que reforça o posicionamento da BTL enquanto plataforma internacional de referência no sector do turismo, ao distinguir um destino de elevada relevância global, e que representa simultaneamente uma oportunidade estratégica para o Brasil consolidar a sua presença no mercado europeu e aprofundar relações com parceiros portugueses e internacionais.

A escolha do Brasil como Destino Internacional Convidado surge num momento histórico para o turismo brasileiro, após o país ter ultrapassado, em 2025, a marca dos 9 milhões de visitantes internacionais, registando um crescimento recorde de 40% face a 2024. A Europa assume-se como o segundo maior mercado emissor para o Brasil, com Portugal a ocupar uma posição de destaque neste crescimento.

Enquanto Destino Internacional Convidado, o Brasil contará com uma presença reforçada na BTL 2026, com um espaço expositivo de conceito imersivo e sensorial, programação cultural e gastronómica, activações experiencialmente orientadas e iniciativas dirigidas ao ‘trade’ turístico e ao público em geral. A participação brasileira dará especial destaque à diversidade natural e cultural do país, ao turismo sustentável, ao turismo de base comunitária e à valorização de experiências autênticas. "O Brasil vive um momento extraordinário no turismo, com crescimento recorde, maior conectividade aérea e um forte compromisso com a sustentabilidade. Levaremos a Lisboa um Brasil plural, vibrante e autêntico, feito de experiências que ficam na memória", confidencia o Presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo.

Sete números a ter em conta

1.700 expositores marcam presença na edição de 2026

125 destinos internacionais mostram-se na feira, vertente em que regista um crescimento de 20%

60 mil metros quadrados é a área total da feira

85 mil visitantes são esperados nos cinco dias do evento

600 eventos paralelos são motivados pela BTL

300 oradores nacionais e internacionais participais nos diversos momentos

3 mil reuniões estão agendadas