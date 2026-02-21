 DNOTICIAS.PT
Quedas na via pública fazem dois feridos

Homens sofreram ferimentos na cabeça no Funchal

Duas pessoas ficaram feridas, na sequência de quedas na via pública, em ocorrências registadas entre a noite de ontem e a manhã deste sábado, dia 21, no Funchal.

Ao final da noite de ontem, já perto da meia-noite, os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) socorreram um homem na Zona Velha do Funchal, que apresentava ferimentos na cabeça, após queda.

Já esta manhã, foi prestado novo socorro a outra vítima de queda, na Rua da Carne Azeda, igualmente com ferimentos na cabeça.

Em ambos os casos, tratou-se de indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos. As vítimas foram transportadas para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os BVM empenharam uma ambulância de socorro e respectiva tripulação nas duas ocorrências.

