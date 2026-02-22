Alerta para pessoa em apuros afinal era cão ferido num ribeiro no Funchal

As duas corporações de bombeiros do Funchal estiveram empenhadas, esta manhã, no resgate a um cão, que se encontrava num interior de um ribeiro. No entanto, esta foi uma ocorrência algo insólita.

O primeiro alerta dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal dava conta de que uma pessoa poderia estar no interior de um ribeiro, na Rua de Santa Rita, nas imediações do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, uma vez que se escutava barulho vindo do local. Chegados à localização, os operacionais aperceberam-se desses mesmos barulhos e a equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses acabaria por ser accionada, dado tratar-se de um local de difícil acesso.

Os BVM acabariam por encontrar um cão ferido, a ladrar, no interior de um túnel de passagem de água. O animal foi retirado do local e veio a perceber-se que o barulho escutado era o eco provocado pelos latidos do cão no interior desse mesmo túnel.

Após buscas não foi encontrada qualquer pessoa e o animal acabaria por ser encaminhado para o canil municipal, na ambulância da causa animal dos Sapadores do Funchal, a fim de receber tratamento.

A PSP também esteve no local.