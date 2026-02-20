Turista ferida após queda na Levada do Rei

Uma turista dinamarquesa, de 65 anos, ficou ferida esta tarde na sequência de uma queda na Levada do Rei, em São Jorge, no concelho de Santana.

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram accionados para o local e mobilizaram seis elementos para prestar socorro à vítima, que apresentava ferimentos na perna esquerda e suspeita de fractura no braço direito.

Após assistência no local e imobilização, a turista foi transportada para o hospital, onde ficou sob cuidados médicos.