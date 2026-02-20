Homem fica ferido após queda para a ribeira no Funchal

Um homem de 58 anos de idade, funcionário da Empresa de Electricidade da Madeira, caiu ontem para a ribeira de João Gomes, na zona junto às instalações da EEM na Rua Dr. Pestana Júnior.

Com ferimentos na cabeça e nos membros inferiores, o homem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses com duas viaturas de resgate e uma ambulância, bem como a EMIR foi chamada à ocorrência.

Depois de assistido no leito da ribeira e imobilizado em plano duro, o homem foi içado para a estrada e transportado para o Hospital.

A queda deu-se pouco depois das 21h00, quando esteve se encontrava sentado no parapeito e ter-se-á desequilibrado e caído de costas.