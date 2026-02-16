Homem de cadeira de rodas sofre queda no Funchal
Um homem, cuja idade não foi possível apurar, que se deslocava em cadeira de rodas sofreu uma queda no Largo do Chafariz, no Funchal, acabando por sofrer ferimentos na face.
Segundo testemunhas no local, a cadeira de rodas virou-se e o homem acabou por cair, embatendo com a cara no chão.
Foi prontamente auxiliado por populares, que se disponibilizaram para estancar uma hemorragia.
Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi accionada para o local para prestar socorro ao homem. Após os primeiros socorros, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
