Os incêndios aumentam sempre em Fevereiro?

O fim-de-semana passado ficou marcado por vários incêndios um pouco pela ilha. Alguns levaram à mobilização do helicóptero de combate a fogos, afecto ao Serviço Regional de Protecção Civil.

Na quinta-feira, dia 19 de Fevereiro, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram empenhados no combate a um incêndio numa zona de mato, junto à Estrada de Santa Clara, no sítio da Caldeira.

Já no sábado, um fogo no Faial fez mobilizar sete corporações de bombeiros - Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Municipais de Machico, Bombeiros Voluntários de Santana, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, bem como o helicóptero de combate a incêndios. Após algumas horas, o fogo foi dominado.

Já no dia seguinte, domingo, 22 de Fevereiro, as chamas lavraram no Jardim da Serra e empenharam os s Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol.

Por fim, ontem, dia 23 de Fevereiro, um incêndio deflagrou na zona do Jangão, na parte alta da Ponta do Sol, mobilizando vários meios de diferentes corporações em operação de triangulação. No combate às chamas estiveram os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Voluntários da Calheta e os Bombeiros Sapadores do Funchal, que se dirigiram para o local com pronto socorro pesado e dois elementos.

Tendo em conta estes casos, noticiados pelo DIÁRIO, um leitor comentou nas redes sociais que, em Fevereiro, existe sempre um aumento do número de incêndios registados na Madeira. O nosso matutino foi averiguar essa informação.

Para perceber se esta é efectivamente uma realidade, fomos consultar os dados oficiais, que são divulgados mensalmente pelo Serviço Regional de Protecção Civil, através do seu sítio on-line.

Recuamos então até ao ano de 2021, os dados mais antigos disponibilizados. No mês de Janeiro registaram-se 28 incêndios, sendo que apenas um foi um fogo florestal e os restantes em zonas de mato. No mês seguinte, houve um aumento para 37 incêndios, sete dos quais em áreas florestais e os restantes em mato.

Já no ano seguinte, em 2022, os dados oficiais apontam para um mês algo atípico, dado o elevado número de incêndios registados. No total foram 73 fogos, 65 dos quais em áreas de mato. Em Fevereiro, esse número decaiu para 41 fogos: 35 em mato e 6 incêndios florestais.

Rumamos então a 2023, que nos dois primeiros meses do ano registou números semelhantes. Foram apontados 25 incêndios em mato tanto em Janeiro como em Fevereiro.

Olhamos então para o ano de 2024 e, também aí, assiste-se a um aumento do número de fogos. Se em Janeiro houve um registo de 36 fogos, 34 dos quais em mato, já no mês de Fevereiro esse número subiu para 39, sendo que 38 foram em zonas de mato.

Os dados mais recentes são os de 2025. Em Janeiro do ano passado registaram-se 22 incêndios, todos em zonas de mato. No mês seguinte, em Fevereiro, o número decresceu para 14, igualmente em mato. Curiosamente, em Março do ano passado apenas se registaram 3 incêndios em mato: dois no concelho de Câmara de Lobos e um outro em Santana.

Tendo em conta os dados recolhidos, é possível afirma que se trata de uma afirmação falsa, uma vez que nem sempre existe um aumento de incêndios no mês de Fevereiro.