Na sequência da nomeação de Luís Neves para ministro da Administração Interna, antigo director nacional da Polícia Judiciária e responsável pela coordenação da operação Ab Initio, Miguel Albuquerque afirmou que o momento político nacional exige estabilidade e cooperação institucional, defendendo que a prioridade deve ser a resolução de problemas antigos que afectam a Madeira.

“Estamos a falar da actual conjuntura e faço votos para que o mandato corra bem, porque isso é bom para o país e é bom para as regiões autónomas”, declarou o presidente do Governo Regional.

Albuquerque afastou leituras que confundam planos distintos, sublinhando que o essencial é a resposta aos dossiês pendentes. “Uma coisa não tem nada a ver com a outra”, afirmou.

Entre as prioridades, destacou as condições de trabalho das forças de segurança na Região, apontando o estado das instalações policiais. “Há problemas que se arrastam há anos. As esquadras estão a cair aos pedaços e os nossos homens da polícia trabalham em condições precárias”, disse, defendendo uma intervenção urgente por parte do Ministério.

O presidente do Governo frisou ainda manter uma relação institucional positiva com Luís Neves. “Sempre tive uma boa relação com ele. Não tenho estados de alma relativamente a isso. Estamos para servir a Região e o país”, afirmou.

O governante concluiu que o foco deve estar na resolução concreta dos problemas estruturais e no reforço das condições das forças de segurança na Madeira.