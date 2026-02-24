Aumentam pedidos de apoio para habitação

O número de beneficiários dos programas habitacionais do Governo registou, no ano passado, um aumento de cerca de 36% face a 2024. IHM acompanha caso de idosa cega e acamada. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 24 de Fevereiro.

"Enoturismo, cultura e wellness são 'jovens produtos em estruturação'" merece também destaque de capa nesta edição. Sara Marote, da Associação de Promoção da Madeira, fala sobre a presença do Destino, a partir de amanhã, na BTL 2026, em Lisboa. Privados investem na feira para consolidar relações.

No Desporto, Tiago Margarido declara: "Temos a certeza de que vamos conseguir os objectivos”. Treinador do Nacional, que aponta à manutenção, ‘passa ao lado’ do momento desportivo dos verde-rubros e da possibilidade de, na próxima temporada, disputar um dérbi madeirense na I Liga.

"Estrada emblemática encerrada há mais de 2 anos serve de vazadouro" é, por sua vez, o tema da rubrica semanal 'No Rasto De' desta terça-feira.

