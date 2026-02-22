Incêndio consome mato no Jardim da Serra e mobiliza três corporações

Um incêndio deflagrou ao final da tarde deste domingo, 22 de Fevereiro, na freguesia do Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos.

Segundo foi possível apurar junto de fontes da protecção civil, o fogo deflagrou numa zona de mato no centro da freguesia. O alerta foi dado pelas 19h50 e fez mobilizar para o local as corporações dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol. No total, estiveram empenhados no combate às chamas 10 elementos apoiados por três viaturas.

Pelas 21 horas o incêndio estava em fase de rescaldo.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.