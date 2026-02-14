Ricardo Sardinha conquista Campeonato Regional Absoluto de Squash
O Campeonato Regional Absoluto de Squash, que decorreu este fim-de-semana no Galo Active, no Caniço, reunindo alguns dos melhores atletas regionais da modalidade e proporcionando dois dias de competição intensa na Madeira, foi vencido por Ricardo Sardinha.
Na prova oficial, Farinha foi "o grande vencedor, confirmou o favoritismo e conquistou o título de Campeão Regional Absoluto" e, ainda, "reforçou o domínio da modalidade na Região". O segundo lugar "foi alcançado por Rui Catanho, enquanto o pódio ficou completo com o terceiro lugar de João Pires", acrescenta a Associação de Ténis da Madeira.
"Em paralelo", acrescenta a ATMAD, "realizou-se a prova social, destinada a atletas principiantes, que contou com boa participação e espírito competitivo".
Assim, "no quadro social feminino, a vitória pertenceu a Max Hoog, seguida por Inês Silva no segundo lugar e Anita Advani na terceira posição", sinaliza, enquanto que "na vertente social masculina, o primeiro classificado foi Miguel Silva, com João Azevedo a alcançar o segundo lugar e Vitor Camacho a fechar o pódio", termina.