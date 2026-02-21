Ensemble XXI da Orquestra Clássica da Madeira com Ettore Pellegrino conquista

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira registou lotação esgotada para assistir ao concerto do Ensemble XXI da Orquestra Clássica da Madeira acompanhado pelo violinista italiano Ettore Pellegrino este sábado, 21 de Fevereiro.

Fotos Afonso Nunes, colaborador ANSA/OCM

O programa incluiu o concerto em Mi Maior de Johann Sebastian Bach e 'As Quatro Estações' de Antonio Vivaldi. Segundo o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, a interpretação de Pellegrino destacou-se por uma "abordagem livre, com um toque subtil de improvisação, evidenciando a clareza das linhas melódicas e o domínio natural do violino".

Fotos Afonso Nunes, colaborador ANSA/OCM

O instrumento utilizado pelo artista, construído em 1683 pelo afamado luthier italiano Goffredo Cappa, "soou de forma brilhante, proporcionando ao público momentos únicos de riqueza tímbrica e diversidade sonora elevada", sublinha Norberto Gomes.

Os espectadores ovacionaram o violinista e os músicos, mostrando especial entusiasmo pelo terceiro andamento do Verão de Vivaldi, considerado "enérgico e surpreendente".

Fotos Afonso Nunes, colaborador ANSA/OCM

Pellegrino ministrou na última quinta-feira uma masterclass no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, dirigida aos estudantes da instituição, no âmbito do protocolo de colaboração entre a Orquestra e o Conservatório.

Sobre a importância destas iniciativas, Norberto Gomes considera que "estas manifestações culturais são a essência da nossa orquestra e das suas temporadas. A interpretação das grandes obras da literatura musical aproxima o público e revigora a confiança na humanidade".

Fotos Afonso Nunes, colaborador ANSA/OCM

O concerto decorreu no âmbito do protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, enquanto gestora da Orquestra, integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Próximo'.