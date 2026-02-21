Bailarina Ofélia Neves qualifica-se para a final do Dance World Cup em Dublin

A jovem bailarina madeirense Ofélia Neves esteve em destaque este fim-de-semana nas qualificações do Dance World Cup, no Porto, alcançando resultados de grande relevo e garantindo a qualificação nas três categorias em que competiu. Com este desempenho, será a única bailarina a representar a Região Autónoma da Madeira nas finais da competição.

Entre os resultados obtidos, destaque para a medalha de prata, com 83 pontos, na categoria Solo Ballet Repertório em Pontas, e para a medalha de bronze, com 86,4 pontos, na categoria Solo Contemporâneo. A bailarina alcançou ainda o 5.º lugar, com 77,1 pontos, na categoria Solo Ballet Repertório.

Ver Galeria

Com estes resultados, Ofélia Neves assegura presença nas finais do Dance World Cup, que terão lugar em Julho, em Dublin, reunindo cerca de 9.500 bailarinos provenientes de 50 países de todo o mundo.

Este apuramento constitui um importante marco no percurso da jovem artista e um motivo de orgulho para a Madeira, que volta a estar representada numa das mais prestigiadas competições internacionais de dança.