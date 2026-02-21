Poeiras do deserto do Saara chegam à Madeira

O arquipélago da Madeira vai ser afectado por poeiras vindas do deserto do Saara a partir de segunda‑feira, 23 de Fevereiro, que poderão alterar a aparência do céu no início da próxima semana. O transporte das partículas em altitude deverá prolongar‑se até terça‑feira, 24 de Fevereiro, seguindo depois em direcção ao continente português, segundo a meteorologista Cristina Simões, em declarações à TSF.

A circulação do ar de sudoeste para nordeste traz estas poeiras sobre a Madeira, num fenómeno relativamente comum nesta altura do ano. A presença das partículas pode conferir ao céu um tom mais amarelado ou opaco, mesmo sem chuva de lama, uma vez que não se prevê precipitação significativa durante este período.

O fenómeno, associado a tempestades de areia no Norte de África, será temporário. Já na tarde de terça‑feira, as poeiras deverão deslocar‑se para leste, diminuindo o impacto directo no arquipélago.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que o tempo nos próximos dias será estável e seco, com temperaturas amenas e sem chuva significativa, o que favorece a permanência das partículas em suspensão.