O Claustro do Convento de Santa Clara acolheu a entrega de prémios do concurso das capas do suplemento A TUA VEZ, uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em colaboração com as escolas do 3.º ciclo do ensino básico da Região Autónoma da Madeira. A cerimónia contou com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, e foi acompanhada pelo sub-director do DIÁRIO, Roberto Ferreira.

Na sua intervenção, Elsa Fernandes destacou o papel da escola na valorização e descoberta de talentos, afirmando que “isto também é a escola: ajudar a descobrir talentos”, numa referência às actuações protagonizadas por alunos no início da sessão. A governante sublinhou ainda que o suplemento A TUA VEZ “celebra talento, criatividade e empenho”, valorizando a participação dos alunos em projectos que extravasam a lógica da avaliação escolar.

“Estes alunos não trabalharam para ter uma nota, trabalharam porque lhes deu prazer e perceberam que também se aprende desta forma”, afirmou, acrescentando que, apesar de apenas alguns trabalhos serem premiados, a qualidade geral torna “extremamente difícil” o processo de selecção.

A secretária regional deixou ainda uma palavra de reconhecimento às escolas e aos professores envolvidos, sublinhando que a formação dos jovens “é muito mais do que ensinar conteúdos”, passando também pelo desenvolvimento de competências transversais fundamentais para o mundo actual. Elsa Fernandes agradeceu igualmente o contributo dos parceiros e do DIÁRIO, considerando essencial o seu envolvimento para a continuidade do projecto.

Em representação do DIÁRIO, o sub-director Roberto Ferreira agradeceu a participação dos alunos e incentivou-os a continuar envolvidos em iniciativas desta natureza, sublinhando que “estes projectos são também muito importantes para o DIÁRIO”.

A NOS Madeira, parceira do concurso, esteve representada por Raquel Silva, que destacou que “hoje celebramos iniciativa, atitude e talento”, defendendo que a tecnologia “só faz sentido quando liga pessoas, ideias e cria oportunidades”, razão pela qual a empresa continua a apoiar o A TUA VEZ.

Também a FNAC Madeira marcou presença na cerimónia, através de Sofia Cassaca, que agradeceu o convite e a oportunidade de apadrinhar o projecto. “É muito gratificante estarmos aqui, rodeados de jovens cheios de talento”, afirmou, deixando um incentivo para que os alunos continuem a acreditar nos seus sonhos.