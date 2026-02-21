Aluno do Conservatório da Madeira conquista prémio internacional e vai actuar em Berlim

O aluno Diogo Silva do Conservatório – Escola das Artes da Madeira – Eng.º Luiz Peter Clode conquistou o 1.º Prémio na Categoria Avançado do International Music Competition Berlin Grand Prize Virtuoso, um concurso internacional 'on-line' aberto a participantes de diferentes idades e nacionalidades. A competição decorre várias vezes por ano em diversas cidades europeias.

Em nota emitida, o Conservatória revela que a vitória garante a Diogo Silva a possibilidade de se apresentar na Kammermusiksaal da Filarmonia de Berlim, sala de música de câmara associada à Orquestra Filarmónica de Berlim.

Decidi candidatar-me a este concurso por considerar particularmente cativante esta oportunidade de poder tocar na Alemanha. É com enorme satisfação que partilho ter alcançado o 1.º Prémio na Categoria Avançado. Estou profundamente grato pelo apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas enquanto gestora da Orquestra Clássica da Madeira, através do programa Iniciativas Complementares à Formação de Jovens Músicos, financiado pelo BPI/Fundação “La Caixa”, que possibilitou a minha inscrição. Desejo igualmente manifestar o meu agradecimento ao meu professor de violino, Norberto Gomes, à minha professora acompanhadora, Anikó Harangi, ao Conservatório e aos meus colegas pelo constante apoio e orientação. Diogo Silva

O Conservatório considera esta distinção como “um reconhecimento da qualidade do seu projecto educativo e do investimento consistente na formação artística especializada”, sublinhando que o prémio representa um marco no percurso do aluno e reforça a preparação dos seus estudantes para contextos internacionais de elevada exigência.

Natural do Funchal, Diogo Silva iniciou os estudos musicais aos seis anos na instituição. Ao longo do seu percurso, obteve várias distinções em concursos nacionais e internacionais, incluindo o 3.º lugar no XVII Concurso Nacional Luiz Peter Clode (2024); o 2.º lugar no XVIII Concurso Nacional Luiz Peter Clode (2025); o 1.º prémio no Fanny Mendelssohn International Online Competition (2025), na categoria de Violino Intermédio; e o 1.º prémio no International Music Competition Berlin Grand Prize Virtuoso (2026).

O músico integrou também várias orquestras, incluindo a Orquestra Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música, a Jovem Orquestra Portuguesa, a Orquestra Sinfónica do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e a Orquestra Clássica da Madeira, em projetos pedagógicos.