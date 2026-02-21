Festa dos Compadres anima Santana

A Festa dos Compadres promete animar esta noite o concelho de Santana, numa edição que assume contornos especiais ao encerrar simbolicamente o Carnaval na Madeira.

Após um adiamento de duas semanas motivado pela realização da segunda volta das eleições Presidenciais, a 8 de Fevereiro, a iniciativa regressa com o grande destaque do cartaz, o cantor Emanuel.

Sobe ao palco esta noite, às 22h30, para aquele que é apontado como um dos momentos altos das festividades. Com um percurso marcado por sucessos e forte ligação ao público, o intérprete de 'Pimba Pimba' promete um espectáculo de muita animação e temas bem conhecidos do público.

De salientar ainda que esta noite também actuam Roni de Melo (19h30), os Cana D'Açucar -JP Ramos + SJ Waga (20h30) e DJ Sil (00h00)



OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h30 - Associação do Caminho Real da Madeira celebra 9.º aniversário com caminhada comemorativa entre o Santo da Serra e o Parque dos Remédios, em Santa Cruz



- 9h00 às 17h00 - Celebrações dos 100 anos do Dia do Pensamento, com as três associações escutistas madeirenses, o Corpo Nacional de Escutas (CNE), a Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP) e a Associação Guias de Portugal (AGP)



- 10h30 - Sindicato dos Professores da Madeira realiza concentração, no Jardim Municipal



- 11h00 às 4h00 - Festa dos Compadres, em Santana



- 11h30 - Conservatório – Escola das Artes da Madeira marca presença no projecto 'Cultura no Centro' com Concerto da Orquestra de Bandolins e Guitarras, no Madeira Shopping

- 14h00 - Marítimo - Sporting B, da II Liga, no Estádio do Marítimo

- 14h30 - PSD Madeira realiza Iniciativa política, junto às instalações da ACOESTE - Rua de São Bento nº 49, Edifício do Instituto das Florestas - Ribeira Brava

- 15h00 - AD Camacha - Tirsense, do Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha

- 15h00 às 20h00 - 3.º Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos, ns Quinta Magnólia

- 15h30 - Arouca - Nacional, da I Liga, no Estádio Municipal de Arouca

- 16h00 - Associação Cívica para a Defesa e Proteção da Floresta Laurissilva realiza conferência de Imprensa, no Início do Caminho da Ginjas

- 18h00 - Orquestra de Cordas Ensemble XXI vai apresentar a obra 'As Quatro Estações' de Vivaldi, com a participação especial do violinista Ettore Pellegrino, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 18h00 - Conservatório Escola das Artes da Madeira realiza concerto, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

- 19h00 - Conservatório – Escola das Artes da Madeira, com recital de Música de Câmara com Pedro Gonçalves, Victor Teixeira, Giovanni Albini, Thomas Petrucci e Jorge Vidal, no Hotel Quinta Funchal Gardens

-19h00 às 20h00 - Roda de Samba New Classic, com a participação da cantora Júlia Ochôa, acompanhada pela Trupe Sorrisos de Fantasia, na Praça Central Forum Madeira

- 19h30 - Evento Ciclo Gastronómico Estrelas Galáxia, no Restaurante Galáxia - Savoy Palace

- 20h00 - 10ª Edição da Noite do Fado, promovida pelo Regiões House, na Rua Direita - Funchal

- 20h00 às 23h00 - 'Aos Sábados no Parque' com noite de Astronomia no Parque Ecológico do Funchal



- 21h30 - Carnaval em Câmara de Lobos 2026, com Enterro do Osso, no Largo do Poço - Câmara de Lobos

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Língua Materna;

- Este é o quinquagésimo segundo dia do ano. Faltam 313 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1513 - Morre, aos 69 anos, o italiano Giuliano della Rovere, Papa Júlio II.

1548 - É inaugurado o Colégio das Artes.

1677 - Morre, com 44 anos, o filósofo holandês Benedict de Spinoza, Benedictus, Bento de Espinosa, descendente de judeus portugueses, autor de "Ética" (1677) e "Tratado Teológico-político".

1795 - A Ilha de Ceilão passa para o domínio britânico.

- É estabelecida a liberdade de religião em França.

1838 - O inventor norte-americano Samuel Morse faz a primeira demonstração pública do telégrafo.

1848 - É publicado o "Manifesto Comunista", de Karl Marx e Friedrich Engels.

1857 - Assinatura da Concordata, com o nome de tratado, entre o Papa Pio IX e D. Pedro V sobre os limites e extensão do padroado de Portugal no oriente.

1863 - Nasce o pintor naturalista português Carlos Reis.

1886 - Latino Coelho, membro da Câmara dos Pares do Reino, assume-se republicano em plena sessão parlamentar.

1907 - As empresas Mathieu Lougan e Paiva & Irmãos formam a companhia de Viação Eléctrica do Porto, dando assim início ao transporte elétrico na cidade.

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. Começa a Batalha de Verdun, em França, a mais longa e sangrenta do conflito.

1922 - Termina o protetorado britânico no Egito.

1925 - Sai o primeiro número da revista norte-americana The New Yorker.

1961 - O Presidente francês, Charles de Gaulle, propõe a formação da União Latina mundial.

1965 - Morre, aos 39 anos, o líder negro norte-americano Malcolm Little, Malcolm X, assassinado em Nova Iorque. Foi um dos maiores defensores do Nacionalismo Negro nos Estados Unidos.

1968 - O vespertino lisboeta A Capital regressa às bancas, depois da suspensão em 1926.

1970 - No V Congresso da União Nacional, no Estoril, o partido único da ditadura altera a designação para Acção Nacional Popular. Marcello Caetano substitui a expressão "Estado Novo" pela "Estado Social".

- Guerra do Vietname. O secretário de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger inicia contactos internacionais para a paz, a par das negociações de Paris, que culminarão em 1972.

1972 - O Presidente norte-americano, Richard Nixon, inicia uma visita de sete dias à China, a primeira viagem de um Presidente dos Estados Unidos, desde 1949.

1974 - Começa o V Congresso do Povo da Guiné, que decorre até 10 de abril.

- A polícia de choque reprime, em Lisboa, uma manifestação contra a guerra colonial.

1985 - A União Soviética (URSS) e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) assinam o acordo de Viena, que permite a inspeção internacional de instalações nucleares soviéticas.

1986 - Toma posse o primeiro diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Ramiro Ladeiro Monteiro.

1988 - Vítor Constâncio é reeleito, no VII congresso, secretário-geral do PS.

1991 - Morre, aos 71 anos, a bailarina britânica Margaret Evelyn Hookham, Margot Fontaine.

1997 - A Assembleia da República aprova na generalidade a alteração à Lei para a despenalização do aborto, alargamento do prazo da interrupção voluntária de 16 para 24 semanas quando o feto apresenta malformação ou doença incurável, apresentada pelo deputado do PS Strecht Monteiro.

2001 - O Papa João Paulo II celebra na Praça de São Pedro o oitavo Consistório do seu pontificado e investe 44 novos cardeais, entre eles os portugueses José Policarpo, patriarca de Lisboa, e José Saraiva Martins, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos.

2002 - Morre assassinado, aos 38 anos, Daniel Pearl, jornalista norte-americano do Wall Street Journal, sequestrado no Paquistão a 23 de janeiro.

2003 - O primeiro-ministro croata, Ivica Racan, entrega o pedido oficial de adesão da Croácia à União Europeia, em Atenas, Grécia, que assegura a presidência rotativa da União Europeia.

2004 - Morre, aos 91 anos, Maria Helena de Freitas, musicóloga, divulgadora, autora do programa O Canto e os Seus Intérpretes e Opera Comentada na RDP-Antena 2.

- Morre, com 73 anos, o comediante e humorista francês Alex Métayer.

2005 - Morre, aos 75 anos, Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano exilado em Londres, Inglaterra, autor de "Três Tristes Tigres". Em 1997, foi distinguido com o Prémio Cervantes, um dos mais importantes prémios literários da língua espanhola.

- Manifestação em Beirute contra o Governo libanês pró-sírio mobiliza cerca de cem mil pessoas, que pedem a demissão do primeiro-ministro, Omar Karamé.

2006 - O Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, encarrega o dirigente do movimento radical Hamas Ismail Haniyeh de formar Governo.

- É confirmada a presença do vírus H5N1 da gripe das aves na Hungria.

2007 - A Direção-Geral de Saúde anuncia o segundo caso humano da variante da Doença de Creutzfeldt-Jacob, doença das vacas loucas, em Portugal.

- Morre, aos 87 anos, Alfonso Alfred Viola, Al Viola, guitarrista norte-americano. Trabalhou mais de 25 anos com Frank Sinatra, em êxitos como "My way" e "Strangers in the night". Tocou mandolim na banda sonora de "O Padrinho".

2008 - O Governo aprova o decreto referente à autonomia, administração e gestão escolar, que pretende abrir as escolas à participação das suas comunidades locais.

- Morre, aos 66 anos, a feminista Madalena Barbosa, fundadora do Movimento de Libertação das Mulheres. A ativista dedicou a vida a defender os direitos das mulheres e a igualdade de género.

2009 - Morre, aos 85 anos, o escultor Lagoa Henriques, autor da escultura representativa do poeta Fernando Pessoa que se encontra na esplanada do Café Brasileira, no Chiado, em Lisboa.

- Morre, com 66 anos, José Megre, engenheiro mecânico, impulsionador do todo-o-terreno em Portugal e responsável pelo aparecimento da Baja Portalegre, em 1987, e da Baja Portugal, em 1988, prova que é conhecida como Rali Transibérico.

2012 - Os ministros das Finanças da zona euro chegam a um acordo sobre o segundo programa de ajuda à Grécia, no valor de 130 mil milhões de euros, e ainda um perdão parcial da dívida grega, que a faça baixar para 120,5 por cento do PIB até 2020 (contra os 160 por cento atuais).

- Morre, com 89 anos, Manuel Falcão, bispo emérito de Beja.

2013 - Morre, aos 74 anos, Alexei German, realizador e argumentista russo. Realizou filmes, como "Vinte dias sem guerra" (1976) e "Meu amigo Ivan Lapshin" (1984).

- Morre, aos 75 anos, o norte-americano Morris Holt, Magic Slim, uma das figuras mais representativas do "blues" elétrico de Chicago.

2014 - O parlamento da Ucrânia aprova por ampla maioria a reposição da Constituição de 2004, que limita os poderes do Presidente, uma das principais exigências da oposição.

2015 - O administrador da multinacional farmacêutica Octapharma Paulo Lalanda Castro é constituído arguido no âmbito da "Operação Marquês", depois de ter sido ouvido, "a seu pedido", pelo procurador Rosário Teixeira.

- Morre, aos 81 anos, o tunisino Luca Ronconi, considerado um inovador do teatro contemporâneo tanto italiano como europeu. Dirigiu o Stabile de Turim (1989-1994), o Teatro de Roma (1994-1998), bem como o Piccolo de Milão, desde 1999.

2017 - Morre Miguel Pacheco, primeiro presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

2019 - Morre, aos 94 anos, Stanley Donen, realizador norte-americano que dirigiu "Singin'in the Rain" ("Serenata à Chuva") (1952), "Sete Noivas para Sete Irmãos" (1954) e "Cinderela em Paris" (1957).

2020 - O cardeal português José Tolentino Mendonça é nomeado pelo Papa Francisco como membro do Conselho Pontifício da Cultura.

- Um cidadão italiano de 78 anos infetado com o novo coronavírus morre na região de Veneto, em Itália, tornando-se na primeira vítima mortal naquele país devido à covid-19 e a segunda na Europa.

- Morre, aos 69 anos, Ilídio Pinto Leandro, antigo bispo de Viseu.

- Morre, aos 61 anos, João Ataíde das Neves, deputado do PS, antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz e ex-secretário de Estado do Ambiente.

- Morre, aos 78 anos, Vasco Pulido Valente, pseudónimo de Vasco Valente Correia Guedes, ensaísta, escritor, historiador e comentador político. Foi secretário de Estado da Cultura do governo de Sá Carneiro.

2021 - Morre, aos 81 anos, Jean-Pierre Tailhade, ator e encenador francês, esteve na fundação do Théâtre du Soleil, na década de 1964. Em Portugal, fez parte do grupo Comuna - Teatro de Pesquisa, ao lado de nomes como João Mota, Carlos Paulo e Manuela de Freitas.

2022 - O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconhece a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e insta o parlamento a assinar os tratados que permitirão o apoio militar de Moscovo a estas autoproclamadas repúblicas. Ordena ainda a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

2023 - Morre, com 92 anos, Pedro Martins de Lima, considerado o 'pai' do surf em Portugal.

