Mais de 1.900 crianças enchem Santa Cruz de cor e animação

O concelho de Santa Cruz recebeu, nas diferentes freguesias, a animação das crianças envolvidas nos diferentes cortejos escolares. Os variados disfarces trouxeram cor, animação e diversão às mais de 1900 crianças que participaram nas iniciativas.

"O Cortejo de Carnaval da EB1/PEC de Santa Cruz e Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, na freguesia do Santa Cruz, contou com a participação de 750 participantes e três carros alegóricos", indica nota à imprensa.

O Cortejo de Carnaval da EB1/PE do Caniço, na freguesia do Caniço, contou com a participação de 500 elementos e um carro alegórico.

O Cortejo de Carnaval na freguesia da Camacha decorreu no Largo da Achada e contou com aproximadamente 700 participantes de diferentes estabelecimentos de ensino, numa organização da Junta de Freguesia da Camacha.