Julgamento e queima dos compadres encerram em grande a festa em Santana

A Câmara Municipal de Santana promove este domingo, 22 de Fevereiro, o segundo e último dia da Festa dos Compadres 2026, iniciativa que, por norma, assinala a abertura da época carnavalesca na Madeira, mas que este ano, por força do adiamento, marca o encerramento da festividade.

A edição deste ano realiza-se excepcionalmente nos dias 21 e 22 de Fevereiro, após a alteração de datas motivada pela realização da segunda volta das Eleições Presidenciais.

O programa deste domingo concentra os momentos mais emblemáticos da festividade, que conta com mais de cinco décadas de tradição no concelho de Santana e é considerada uma das principais atracções turísticas do Município.

As celebrações têm início às 11 horas com a actuação do grupo de Música do Arco da Velha. Durante a tarde, pelas 14h30, sai à rua o cortejo folião e etnográfico, que percorre as principais artérias da cidade com animação musical, figurinos tradicionais e representações dos costumes locais. As conhecidas figuras gigantes, marca distintiva do evento, voltam a desfilar num ambiente de humor e sátira.

O ponto alto está marcado para as 16 horas, com o tradicional julgamento, seguido da sentença dos compadres e da queima do compadre e da comadre. A peça teatral encena um confronto humorístico com acusações de comportamentos reprováveis, numa crítica social satírica. Entre os 'crimes' apresentados figuram, de forma caricatural, a 'bilhardice' e o adultério.

No final, as figuras são simbolicamente queimadas, num ritual que representa a libertação das tensões sociais e a renovação da comunidade, evocando antigas tradições.

Com raízes reforçadas desde a década de 1960, a Festa dos Compadres continua a atrair centenas de visitantes a Santana, afirmando-se como um dos momentos mais aguardados do calendário festivo regional.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o quinquagésimo terceiro dia do ano, em que faltam 312 dias para o fim de 2026:

- 9 horas - A prova de atletismo XLIX Estafeta Câmara de Lobos – Funchal vai para estrada com cerca de 400 atletas, com início no Largo da República, na cidade de Câmara de Lobos;

- 10h30 - 113.º Aniversário Orquestra de Bandolins da Madeira com uma missa na Igreja Paroquial de São Roque, que contará com a participação especial do Grupo Coral LuxAeterna;

- 11 horas - Jogo do Campeonato de Portugal AD Machico - Vianense no Estádio de Machico;

- Das 11 às 16 horas - Celebrações dos 100 anos do Dia do Pensamento, com a participação do Corpo Nacional de Escutas, da Associação dos Escoteiros de Portugal e da Associação Guias de Portugal, no Jardim de Santa Luzia e na baixa da Cidade do Funchal;

- 12 horas - O Conservatório Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode promove um concerto no Hotel Vila Baleira no Porto Santo;

- 15 horas - Jogo do Campeonato de Portugal Ribeira Brava - Monção no Estádio Municipal da Ribeira Brava;

- 15 horas - A Camacha promove um desfile para assinalar o Enterro do Osso entre a Rua Maria Ascensão até ao Largo da Camacha;

- 16 horas - 'Carnaval no Imaculado' com a animação da Associação de Animação Geringonça no Jardim de Santa Luzia;

- 16 horas - Festa de São Francisco Marto na Paróquia do Bom Caminho em Machico;

- 17 horas - Procissão dos Passos na Igreja do Socorro;

- 18h30 - ALTS UK & EU, evento boutique dedicado às viagens de luxo, reúne cerca de 50 compradores internacionais de topo e um grupo seleccionado de expositores nacionais e internacionais, no Savoy Palace.

Principais acontecimentos registados a 22 de Fevereiro, Dia Europeu da Vítima de Crime:

1797 - É criada, em Lisboa, a Companhia de Seguros Tranquilidade Recíproca.

1819 - A Espanha cede a Florida aos Estados Unidos.

1832 - D. Pedro abdica do trono do Brasil para se dedicar à causa liberal portuguesa. A Guerra Civil estender-se-á até 1834.

1849 - Benjamim Disraeli assume a liderança do Partido Conservador britânico e, mais tarde, a liderança do Governo.

1906 - É publicado o manifesto contra a apreensão de jornais, subscrito por França Borges, do jornal O Mundo, Moreira de Almeida, de O Dia, Magalhães Lima, da Vanguarda, Alfredo Cunha, do Diário de Notícias, e Zeferino Cândido, de A Época.

1911 - Por decreto-lei a Escola Médico-Cirúrgica do Porto é elevada à categoria de Faculdade de Medicina.

1912 - O contrato para introdução da telegrafia sem fios em Portugal é assinado entre o Governo e a Marconi.

1918 - É alterada a lei de separação do Estado e da Igreja pelo Decreto nº. 3656. São restituídos ao clero os poderes temporais em relação ao culto religioso.

1933 - O texto da futura Constituição de 1933, que consagra a ditadura do Estado Novo, é publicado no Diário do Governo, nos termos do Decreto nº. 22241. A proposta será sujeita a plebiscito a 19 de março. A abstenção será contada como voto de apoio.

1942 - Futebol: O Sporting ganha ao Leça por 14-0. É a maior goleada da 1.ª divisão.

1943 - II Guerra Mundial. A Gestapo executa os irmãos Hans e Sophie Scholl e o colega estudante Christoph Probst membros do grupo Rosa Branca, movimento de resistência ao regime nazi.

1945 - II Guerra Mundial. Operação Clarion. Dez mil aviões das forças aliadas atacam os principais meios de comunicação da Alemanha nazi.

1950 - O diretor geral da Cooperação Económica dos Estados Unidos, Paul Hoffman, anuncia a atribuição de 23,5 milhões de dólares a Portugal, no âmbito do Plano Marshall.

1967 - O comando Ibero-Atlântica da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Iberlant, fixa-se provisoriamente em Sintra.

1973 - Os Estados Unidos e a China retomam relações diplomáticas.

1974 - É posto à venda o livro "Portugal e o Futuro", de António de Spínola, vice-chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, antigo governador-geral da Guiné.

1975 - O Movimento das Forças Armadas (MFA) reforça os poderes chamando a si o direito de veto sobre decisões políticas fundamentais.

1976 - Portugal reconhece formalmente a República Popular de Angola e o seu Governo. Depois de ouvir o Conselho da Revolução e os partidos políticos (PS, PPD e CDS que se pronunciam contra).

1990 - Explode o foguetão Ariane, pouco depois do lançamento, na Guiana francesa.

1996 - Reabre, na sede da Policia Judiciária, em Lisboa, o Gabinete de Apoio à Vítima.

1999 - Cerca de 40 mil agricultores europeus bloqueiam Bruxelas num protesto à proposta de reforma da Política Agrícola Comum da União Europeia.

2000 - A Associação Portuguesa de Escritores atribui o Prémio Vida Literária a Eugénio de Andrade.

2000 - O Governo apresenta a proposta de Lei Eleitoral para a Presidência da República que consagra o direito do voto aos emigrantes, mas com a exigência de voto presencial.

2005 - A autarca Fátima Felgueiras começa a ser julgada à revelia no Tribunal de Fafe, num processo de difamação.

2006 - Explosão destrói a cúpula do santuário xiita do Imã Ali em Samarra, um dos mais importantes do Iraque.

2007 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, preside ao primeiro Conselho de Estado do seu mandato, para analisar as perspetivas futuras das missões militares e militarizadas portuguesas em operações de paz no estrangeiro.

2007 - O Governo português ratifica, em Conselho de Ministros, a convenção contra a corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) em outubro de 2003.

2007 - D. Manuel Clemente é nomeado Bispo do Porto, em substituição de D. Armindo Lopes Coelho, que resignou por ter atingido a idade, 75 anos, limite para o cargo.

2010 - A Dinamarca abre, em Copenhaga, a primeira clínica de distribuição gratuita de heroína sob vigilância médica, após anos de debate, para ajudar dependentes de drogas duras e da adoção, em 2008, de um projeto de lei no parlamento que autoriza a distribuição médica de heroína.

2011 - Um sismo de magnitude 6,3 na escala aberta de Richter é sentido em Christchurch, na Nova Zelândia, provocando dezenas de mortos e centenas de desaparecidos.

2012 - A Comissão Reguladora Federal de Energia norte-americana aprova a compra de 21,35 por cento da EDP por parte da China Three Gorges ao Estado no valor de 2,7 mil milhões de euros.

2014 - O parlamento ucraniano destitui o Presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich, por "abandono das suas funções constitucionais" e convoca eleições presidenciais antecipadas para o dia 25 de maio. A ex-primeira-ministra Iulia Timochenko é libertada.

2017 - O antigo chefe do Executivo de Hong Kong Donald Tsang é condenado a 20 meses de prisão, por conduta indevida durante o período em que liderou a cidade.

2020 - Um tripulante do navio de cruzeiro Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama no Japão, torna-se o primeiro português infetado com o novo coronavírus.

2023 - O ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves é condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por corrupção no julgamento do processo E-toupeira.

