PSP detém homem que atropelou polícia e conduzia sem carta

A PSP deteve um homem na Amadora que atropelou um agente após ter fugido à polícia numa operação de patrulhamento e estar a conduzir sem carta de moto, disse hoje a polícia.

Durante uma ação de patrulhamento na área da Amadora, no distrito de Lisboa, polícias detetaram, ao fim da tarde de terça-feira, um homem a circular num motociclo "de forma irregular, tendo sido dada ordem de paragem através dos meios sonoros e luminosos", mas o condutor não acatou a ordem policial e fugiu por diversas ruas da cidade.

A Polícia de Segurança Pública disse que o homem efetuou várias manobras perigosas, designadamente circulação em contramão, a velocidade elevada e sobre passeios, tendo colocado em risco utentes da via pública.

Durante a tentativa de interceção, o homem desobedeceu novamente às ordens policiais e direcionou o motociclo contra o polícia, atropelando-o e provocando a sua queda, referiu a PSP, indicando que na sequência do despiste do motociclo o condutor foi imobilizado e detido.

O polícia e o homem detido sofreram ferimentos e foram assistidos no Hospital Amadora/Sintra, acrescentou.

A PSP indicou ainda que o homem não possuía habilitação legal para conduzir o veículo, o que motivou a tentativa de fuga à ação policial, tal como o próprio admitiu.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, em causa estão crimes de ofensa à integridade física qualificada contra agente de autoridade, condução perigosa e condução de veículo sem habilitação legal, estando o detido, que foi constituído arguido, nas salas de detenção do Cometlis para ser presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste -- Amadora.