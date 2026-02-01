Mau tempo volta este domingo

Depois de alguns dias mais calmos, pelo menos em termos de chuva e vento, inclusive com temperaturas acima do normal para a época, hoje deve estar de regresso o clima mais agreste, mais condizente com o Inverno.

"Períodos de céu muito nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir do final da tarde", prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), antecedem "aguaceiros fracos, passando a períodos de chuva a partir do final do dia, em especial nas terras altas da ilha da Madeira".

Também o vento vai ficar mais forte. "Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte (25 a 45 km/h) a partir da tarde, com rajadas até 90 km/h nas terras altas no fim do dia", calcula o IPMA.

Haverá, assim, uma pequena descida da temperatura máxima, dado os ventos que chegam do outro lado do Atlântico.

No Funchal, pode contar com períodos de céu muito nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir do final da tarde, havendo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, passando a períodos de chuva no final do dia, enquanto o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste/sudoeste e sendo esperada, igualmente, uma pequena descida da temperatura máxima.



Por fim, no mar da costa Norte as ondas de norte/noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo temporariamente para 2 a 3 metros, e na costa Sul as ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros no final do dia, são o prenúncio de um agravar do estado do tempo no mar.

Aliás, para amanhã está previsto já o agravar do estado do tempo no mar, com um aviso laranja já lançado.

Ondas até 10 metros a partir de segunda-feira O IPMA acaba de agravar os avisos para a agitação marítima na Madeira, nomeadamente na costa Norte e ilha do Porto Santo, para ondas que podem atingir os 10 metros de altura, pelo que o aviso é laranja a partir do meio da tarde (15h00) de segunda-feira, 2 de Fevereiro, até às 03h00 de terça-feira.

A temperatura da água do mar ficará por 18 a 19º Celsius.