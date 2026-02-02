Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal resgatou duas pessoas em Janeiro

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) coordenou duas acções de busca e salvamento, das quais resultou o resgate de duas pessoas, segundo um balanço divulgado pela Marinha Portuguesa relativo à actividade referente a Janeiro do sistema nacional de salvamento marítimo.

De acordo com a informação oficial, estas ocorrências inserem-se no conjunto de operações realizadas nas diferentes áreas de responsabilidade marítima nacional.

Na área do MRCC Lisboa foram registados 29 incidentes, tendo sido salvas 17 pessoas, enquanto na área do MRCC Ponta Delgada foram coordenadas nove acções, que permitiram o salvamento de três pessoas.

Na Região Autónoma da Madeira, coube ao MRSC Funchal a coordenação de duas ocorrências, ambas com desfecho positivo.

A Marinha Portuguesa sublinha que o sucesso das operações de busca e salvamento resulta do trabalho articulado de várias entidades, incluindo a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional, a Força Aérea Portuguesa, o INEM através do CODU-MAR, os serviços regionais e nacionais de Proteção Civil e os bombeiros, bem como administrações marítimas e portuárias e sistemas de controlo de tráfego costeiro.

É ainda destacado o contributo de navios mercantes e embarcações de pesca, que frequentemente se desviam das suas rotas ou suspendem a actividade profissional para prestar auxílio, sempre sob coordenação dos centros de salvamento marítimo.