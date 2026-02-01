Duas pessoas foram realojadas em Castelo Branco após sofrerem ferimentos

Duas pessoas foram realojadas em Castelo Branco, numa habitação cedida pelo município, após terem sofrido ferimentos ligeiros na sequência da passagem da depressão Kristin pelo concelho.

"Há a registar dois feridos ligeiros, elementos de uma família que ficou desalojada, mas que se encontra numa habitação disponibilizada pela Câmara Municipal", reportou hoje, em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Castelo Branco.

Na sequência da declaração da Situação de Alerta e da Situação de Calamidade para o concelho, o município realizou uma nova reunião de trabalho com as Juntas de Freguesia, com o objetivo de definir estratégias de atuação ajustadas ao contexto excecional vivido no território.

Após análise das necessidades mais urgentes decorrentes, verifica-se que em relação à energia elétrica, cerca de metade das 22 freguesias do concelho "ainda se encontrava com falhas de fornecimento, situação que continua a preocupar, sobretudo nas zonas onde, além da falta de luz, se verificam também dificuldades ao nível das comunicações, tornando estas freguesias particularmente críticas".

A autarquia salientou que, até ao momento, não existem ainda números globais sobre os prejuízos, que se anteveem muito elevados, abrangendo danos públicos e privados.

"As estimativas serão realizadas ao longo dos próximos tempos, à medida que o levantamento no terreno for sendo concluído", refere.

Foi também feito um levantamento das necessidades mais urgentes, identificadas nas diferentes freguesias, que permitiu ao Serviço Municipal de Proteção Civil efetuar uma avaliação mais precisa dos impactos e a definição de ações futuras a implementar.

Citado no documento, o presidente da Câmara de Castelo Branco refere que o concelho "enfrenta uma situação sem precedentes, com um impacto nunca antes vivido".

Leopoldo Rodrigues manifestou-se preocupado com os próximos dias, tendo em conta as previsões de precipitação e vento, que poderão agravar alguns dos prejuízos existentes.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados.

A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.