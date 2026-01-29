Chuvas torrenciais fazem ruir casa matando mãe e seis crianças no Afeganistão

Uma mãe e seis crianças morreram no leste do Afeganistão quando chuvas torrenciais fizeram desabar a sua casa enquanto dormiam, indicaram hoje as autoridades.

São as mais recentes de dezenas de vítimas mortais causadas pelo clima extremo no país empobrecido, nos últimos dias.

As chuvas que caíram na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, entre o final do dia de segunda-feira e a manhã de quarta-feira danificaram a residência da família, que ruiu subitamente durante a noite, segundo o porta-voz da polícia da província de Nangarhar, Said Tayeb Hammad.

O pai das crianças ficou ferido e foi transportado para um hospital local, e os corpos da mulher e das crianças --- três rapazes e três raparigas com idades entre quatro e 15 anos --- foram retirados dos escombros.

"Houve um súbito estrondo. Corremos para o local e vimos que o nosso tio estava preso", disse Rahmatullah, um familiar que, como muitas pessoas no Afeganistão, tem apenas um nome.

No sábado, a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão informou que fortes nevões e chuvas causaram a morte de 61 pessoas e feriram mais de 100 em todo o país, além de centenas de casas terem sido total ou parcialmente destruídas.

O Afeganistão é extremamente vulnerável a eventos climáticos extremos, com neve e chuvas intensas que provocam inundações repentinas, matando muitas vezes dezenas ou mesmo centenas de pessoas de uma só vez.

Em 2024, mais de 300 pessoas morreram em cheias repentinas na primavera.