Roda gigante da Figueira da Foz caiu

A roda gigante, divertimento na marginal da Figueira da Foz, caiu hoje durante a madrugada, constatou a agência Lusa no local.

À passagem da depressão Kristin, também parte do telhado da antiga Universidade Internacional caiu e atingiu, pelo menos, sete carros.

Há ainda estragos a registar na esquadra da PSP e a antiga nacional 111, entre Maiorca e Montemor-o-Velho, está cortada, na sequência da queda de árvores, na chamada Estrada das Pontes.

A depressão Kristin terá atingido esta zona durante um período de aproximadamente 10 minutos, cerca de metade do tempo que em outubro de 2018 a tempestade Leslie atingiu o Baixo Mondego, incluindo Figueira da Foz.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias -- Ingrid e Joseph --, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.