Proteção civil registou 263 ocorrências da meia-noite às 08h00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 263 ocorrências, entre as 00:00 e as 08:00 relacionadas com o mau tempo, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, disse à Lusa Telmo Ferreira.

"Entre as 00:00 e as 08:00 foram registadas 263 ocorrências, das 135 quedas de árvores, 58 inundações, 41 quedas de estruturas, 18 movimentos de massa e 10 limpezas de via", adiantou à Lusa Telmo Ferreira, da ANEPC.

A situação mais gravosa ocorreu às 03:05 na Rua Bernardo Lopes, na Figueira da Foz com a queda de uma grua sobre cinco prédios, que não causou vítimas.

Na sequência do acidente, os moradores foram retirados e seis pessoas tiveram de ser realojadas.

Telmo Correia adiantou também à Lusa que 114 das ocorrências foram registadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 67 na região centro e 49 no Alentejo, tendo as outras sido distribuídas por outras regiões do país.

No que diz respeito à situação do nível das águas, disse que que não há alterações significativas, mantendo-se as autoridades a monitorizar a situação, continuando vigilantes para um possível agravamento nos próximos dias.

Quanto a vias cortadas, Telmo Ferreira indicou que na sequência da chuva desta noite, está suspensa a circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa entre Fundão e Vale de Prazeres, no distrito de Castelo Branco, e na Linho do Norte, entre Alverca do Ribatejo e Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa.

Vários distritos de Portugal continental estiveram durante a noite sob avisos por causa da chuva forte, vento e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).