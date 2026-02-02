'Pinceladas Madeirenses' para conhecer na Casa da Cultura de Câmara de Lobos

A exposição 'Pinceladas Madeirenses', da artista Paula Figueira da Silva, tem inauguração agendada para as 18h30 do dia 4 de Fevereiro, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. A iniciativa deixa o convite para que o público possa redescobrir a beleza da ilha da Madeira através de um olhar artístico e sensível.

As obras, executadas em acrílico sobre tela, foram desenvolvidas ao longo de um período de nove meses, "reflectindo um processo de criação contínuo, atento à observação da paisagem e à sua interpretação artística". Paula Figueira da Silva nasceu em Aveiro e é filha de mãe aveirense e pai madeirense.

"Desde cedo revelou uma especial sensibilidade para o desenho e para a combinação de cores e tonalidades. Com formação académica na área do ensino, exerceu funções como professora do ensino básico. Já após a aposentação, decidiu retomar essa antiga vocação artística, investindo no desenvolvimento e aperfeiçoamento do seu talento através de formação orientada por profissionais da área", dá conta uma nota à imprensa.

A exposição pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 9h às 19 horas na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, entre 4 a 26 de Fevereiro.