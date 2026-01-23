Jovem ferido após acidente de bicicleta em Câmara de Lobos
Durante a tarde de hoje, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para a Estrada Municipal do Garachico, em Câmara de Lobos para socorrer um ciclista que ficou ferido num despiste de bicicleta.
Segundo o que foi possível aferir, tratava-se de um jovem de 15 anos que apresentava alguns ferimentos.
Após assistência no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
