Jovem ferido após acidente de bicicleta em Câmara de Lobos

Durante a tarde de hoje, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para a Estrada Municipal do Garachico, em Câmara de Lobos para socorrer um ciclista que ficou ferido num despiste de bicicleta.

Segundo o que foi possível aferir, tratava-se de um jovem de 15 anos que apresentava alguns ferimentos.

Após assistência no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.