 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Jovem ferido após acidente de bicicleta em Câmara de Lobos

None
Foto ShutterStock

Durante a tarde de hoje, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para a Estrada Municipal do Garachico, em Câmara de Lobos para socorrer um ciclista que ficou ferido num despiste de bicicleta. 

Segundo o que foi possível aferir, tratava-se de um jovem de 15 anos que apresentava alguns ferimentos. 

Após assistência no local, a vítima foi transportada para o  Hospital Dr. Nélio Mendonça.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo