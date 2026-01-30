Microssismo registado a sudoeste de Câmara de Lobos

Um sismo de magnitude 1.6 na escala de Richter foi registado, ontem à noite, no mar a sudoeste de Câmara de Lobos.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 21h40 desta quinta-feira, 29 de Janeiro, com epicentro a 10 km de profundidade.

Por ser de magnitude inferior a 2.0 na escala de Richter, este abalo é classificado como um 'microssismo', não sendo perceptível pelos humanos e apenas detectado por sismógrafos.