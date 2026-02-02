Um ferido após autocarro incendiar-se no caminho do Curral das Freiras

Uma pessoa ficou ferida após um autocarro se ter incendiado no caminho do Curral das Freiras para o Funchal, incidente ocorrido pelas 7h48 desta manhã de segunda-feira.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, o incêndio aconteceu no túnel no compartimento do motor, fogo esse que foi apagado pelo motorista, com ajuda dos meios enviados para o local.

Foram enviados vários meios para o local, sendo que cinco elementos da corporação de Câmara de Lobos numa viatura ligeira que ajudaram nas operações, mas a operação envolveu ainda 3 meios do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) com 9 operacionais, todos contribuindo para evitar danos maiores na camioneta.

Uma viatura seguiu para o local para deitar farelo na estrada. A PSP também esteve na operação a controlar o trânsito que acabou por bloquear a circulação rodoviária para a freguesia do Curral das Freiras.

Quanto ao ferido, foi uma das passageiras que, na fuga, acabou por cair, provavelmente devido ao pânico gerado a bordo, numa viagem em que seguia muita gente para o Funchal. A vítima foi assistida pelos meios de socorro mobilizados pelo SRPC.