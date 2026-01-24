 DNOTICIAS.PT
Queda de pedras no Caminho do Pináculo

Ocorrência obrigou à intervenção das autoridades

Caminho do Pináculo
Caminho do Pináculo, foto Arquivo

Os Bombeiros Voluntários do Funchal foram mobilizados ao entardecer de sexta-feira para uma ocorrência de queda de pedras de médio porte no Caminho do Pináculo, na freguesia de São Gonçalo, no Funchal.

O alerta foi recebido pelas 18h20, levando à deslocação de meios para o reconhecimento da situação. Os bombeiros procederam à sinalização do local, de forma a garantir a segurança da circulação.

Uma vez que entretanto anoiteceu, a PSP manteve-se no local a tomar conta da ocorrência, aguardando a chegada de uma máquina para a remoção das pedras que se encontravam na via.

