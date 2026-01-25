Condutor foge após colisão com motociclo no Funchal

Um jovem de 25 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e um ligeiro de passageiros, ocorrida na manhã de sábado, dia 24, no Caminho do Comboio, junto ao cruzamento da Escola Ângelo Augusto da Silva – Escola da Levada, no Funchal. O condutor do automóvel terá abandonado o local sem prestar auxílio à vítima.

Conforme o DIÁRIO publicou na manhã de ontem em dnoticias.pt, o alerta foi dado pelas 7h43. Do acidente resultaram ferimentos no motociclista, que sofreu escoriações e apresentava suspeita de fractura num membro inferior, após ter sido projectado vários metros. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância de socorro (AMS) e um veículo de apoio, num total de quatro operacionais, sendo depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.

Nas redes sociais, a irmã da vítima revelou que o automóvel envolvido não terá parado após o embate, colocando-se em fuga. Segundo o apelo divulgado, o motociclista seguia a descer o Caminho do Comboio, enquanto o carro circulava na Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, no sentido Bartolomeu – Levada.

A viatura suspeita será um Toyota Auris de cor cinzenta, cuja matrícula não foi ainda apurada. O caso foi comunicado às autoridades, estando a família a solicitar a colaboração de eventuais testemunhas que tenham presenciado o acidente ou possuam qualquer informação relevante.