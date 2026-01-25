Condutor foge após colisão com motociclo no Funchal
Jovem de 25 anos ficou ferido no Caminho do Comboio
Um jovem de 25 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e um ligeiro de passageiros, ocorrida na manhã de sábado, dia 24, no Caminho do Comboio, junto ao cruzamento da Escola Ângelo Augusto da Silva – Escola da Levada, no Funchal. O condutor do automóvel terá abandonado o local sem prestar auxílio à vítima.
Conforme o DIÁRIO publicou na manhã de ontem em dnoticias.pt, o alerta foi dado pelas 7h43. Do acidente resultaram ferimentos no motociclista, que sofreu escoriações e apresentava suspeita de fractura num membro inferior, após ter sido projectado vários metros. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância de socorro (AMS) e um veículo de apoio, num total de quatro operacionais, sendo depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência.
Orlando Drumond , 24 Janeiro 2026 - 09:21
Nas redes sociais, a irmã da vítima revelou que o automóvel envolvido não terá parado após o embate, colocando-se em fuga. Segundo o apelo divulgado, o motociclista seguia a descer o Caminho do Comboio, enquanto o carro circulava na Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, no sentido Bartolomeu – Levada.
A viatura suspeita será um Toyota Auris de cor cinzenta, cuja matrícula não foi ainda apurada. O caso foi comunicado às autoridades, estando a família a solicitar a colaboração de eventuais testemunhas que tenham presenciado o acidente ou possuam qualquer informação relevante.
