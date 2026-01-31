Homem ferido após treino em complexo desportivo na Nazaré
Um homem de 30 anos ficou ferido, há instantes, na sequência de um acidente enquanto treinava num complexo desportivo na zona da Nazaré, no Funchal.
Segundo foi possível apurar, durante a prática de exercício físico, uma barra de treino terá cedido, acabando por cair sobre o peito da vítima.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para o local e prestaram assistência ao ao homem, que se encontrava consciente e orientado.
Após avaliação no local, o homem foi transportado para o hospital para observação médica.
