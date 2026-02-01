Mulher de 86 anos ferida após queda dentro de casa

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta manhã, às 8h45, para prestar assistência a uma mulher que sofreu uma queda na casa de banho dentro de uma habitação, na Estrada dos Marmeleiros, no Funchal.

A vítima, de 86 anos, apresentava um golpe na cabeça e outros ferimentos, tendo sido mobilizada no local pela equipa médica e, posteriormente, transportada para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.