Mulher ferida após queda na via pública

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados ao início desta tarde para prestar socorro a uma mulher de 87 anos, vítima de uma queda na via pública, na Levada dos Piornais, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima estava acompanhada pelo marido quando colocou o pé dentro da levada, tendo caído e provocado uma hemorragia nasal.

A mulher foi encaminhada para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

