Campanha da 2.ª volta arranca hoje após debate entre Seguro e Ventura

A campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais arranca oficialmente hoje, um dia após o debate entre António José Seguro e André Ventura, marcado pela discussão sobre saúde, legislação laboral, poderes presidenciais, regulação da imigração e política internacional.

A escolha do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa está marcada para 08 de fevereiro, sendo hoje o primeiro de dez dias de campanha oficial, que termina a 06 de fevereiro, véspera do dia de reflexão.

Os dois candidatos partem para a campanha eleitoral após o único frente a frente televisivo da segunda volta.

No debate realizado na noite de terça-feira, António José Seguro garantiu que exercerá o mandato de Presidente da República com independência e sem ficar capturado pelos apoios que tem recebido da esquerda à direita, prometendo ter um "papel de união" dentro do pluralismo do país, enquanto o candidato André Ventura disse que o querem cancelar, referindo-se à disputa eleitoral como uma "luta de elites contra o povo".

No final do debate, Seguro disse que oferece ao país experiência e moderação, prometendo lealdade institucional com o Governo para fazer de Portugal "um país moderno" e que valorize "a dignidade humana" e o combate à pobreza.

Ventura fez um apelo aos eleitores revoltados "com o país político", acusando o adversário de ser um candidato "refém de todos os interesses do sistema".

A campanha arranca hoje, o dia seguinte ao da afixação do edital apuramento geral do primeiro sufrágio, procedimento que ocorreu na terça-feira no Tribunal Constitucional, como determina a Lei Eleitoral do Presidente da República.

Neste primeiro dia de campanha, António José Seguro estará em Lisboa, estando previsto um almoço com personalidades da área da Cultura, no Hub Criativo Beato, e uma segunda ação também na capital.

Os cidadãos que pretendem votar antecipadamente em mobilidade poderão fazê-lo em 01 de fevereiro. Para isso, é necessário manifestar essa intenção por via postal ou por meio eletrónico no site oficial sobre o voto antecipado até 29 de janeiro, escolhendo o município onde votar.

Na primeira volta, António José Seguro obteve 31,11% (1.755.563 votos), enquanto André Ventura reuniu 23,52% (1.327.021 votos), segundo o edital do apuramento geral dos resultados afixado pelo Tribunal Constitucional.

O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

O vencedor do sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o segundo mandato em março.