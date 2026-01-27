95 infracções por excesso de velocidade na última semana na Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, no âmbito da Operação 'Viajar Sem Pressa', realizada entre 20 e 26 de Janeiro de 2026, desenvolveu um esforço operacional significativo de fiscalização rodoviária, com especial enfoque no controlo de velocidade e na prevenção da sinistralidade.

A operação teve um enfoque particular no controlo da velocidade, sendo fiscalizados por radar 10.517 veículos, dos quais 95 foram autuados por excesso de velocidade (34 infrações leves, 60 graves e uma muito grave). Para além dos controlos de velocidade, a PSP fiscalizou um total de 929 viaturas, incluindo 808 ligeiros, 36 pesados e 85 motociclos ou ciclomotores, levantando 243 autos de contra-ordenação (87 directos e 150 indirectos.

Durante a operação, foram ainda testados 330 condutores ao álcool, tendo sido detectadas 20 infracções associadas à condução sob influência de álcool. No conjunto da acção policial, registaram-se 23 detenções, 12 das quais por condução sob efeito de álcool, e foram realizadas 34 apreensões.

Ao longo do período em análise, foram concretizadas 26 operações, tendo sido empenhados cerca de uma centena de Polícias e 43 viaturas policiais.