Arranca hoje a 21.ª edição do campeonato da Europa feminino de polo aquático

Arranca esta segunda-feira, 26 de Janeiro, a 21.ª edição do campeonato da Europa feminino de polo aquático, na cidade do Funchal, com a participação da selecção portuguesa apurada apenas pela quarta vez da sua história.

A competição decorre nas Piscinas da Penteada até 5 de Fevereiro. Presentes no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal estarão os Países Baixos, recordistas de triunfos, com seis, e a vice-campeã do Mundo Hungria, parte do grupo B com Portugal, únicas seleções sempre presentes em todas as edições.

As duas seleções contam-se entre as candidatas ao troféu, assim como a 'inevitável' Itália, no grupo A com a Grécia, campeã do mundo e outra favorita, a Alemanha e a França, e a campeã olímpica Espanha, outra parte do 'grupo da morte', com Portugal, Roménia e Hungria.

No grupo C, as italianas batem-se com Turquia, Sérvia e Croácia, enquanto o D inclui as neerlandesas, campeãs em 2024, mas também Suíça, Grã-Bretanha e Israel.

A secretária regional de Educação Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente na cerimónia de abertura da competição, pelas 20h15.

Confira outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o vigésimo sexto dia do ano, em que faltam 340 dias para o fim de 2026:

- 9 horas - Prossegue o julgamento de 42 arguidos que são acusados de burla com subsídios de mobilidade no Auditório da Segurança Social da Madeira;

- 10 horas - A Comissão da Energia, do Ambiente e da Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo (AP-UpM) reúne-se no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com a presença da presidente do Parlamento Regional, Rubina Leal;

- 10h30 - O PS Madeira promove uma conferência de imprensa no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo;

- 16h30 - A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira assina um protocolo de cooperação com o eurodeputado Paulo Nascimento Cabral para a promoção do concurso 'Cidadania Sénior - A Madeira na Europa';

- 12h30 - O JPP promove uma conferência de imprensa na sala de imprensa do Parlamento Regional.

Principais acontecimentos registados a 26 de Janeiro, Dia Internacional das Alfândegas e Dia Internacional da Energia Limpa:

1531 - Um sismo destrói parte da cidade de Lisboa, em particular a colina de Santa Catarina.

1654 - Os holandeses retiram-se de Pernambuco, Brasil.

1699 - Áustria, Prússia, Polónia e Veneza assinam a Paz de Karlowitz com a Turquia

1802 - O Presidente norte-americano Thomas Jefferson aprova uma lei de compromisso do Congresso que estabelece que o Presidente dos Estados Unidos nomeará o Bibliotecário do Congresso.

1821 - Começa a redação da Constituição Política da Monarquia Portuguesa, de 1822, com a primeira reunião efetiva das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes.

1841 - O Reino Unido proclama a soberania sobre Hong-Kong.

1897 - É celebrado o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e o Japão.

1942 - II Guerra Mundial. Chega à Europa a primeira força expedicionária norte-americana. As tropas são colocadas na Irlanda do Norte.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho chega a Auschwitz, na Polónia, o campo nazi de extermínio.

1948 - É lavrada a escritura de constituição da nova sociedade "Metropolitano de Lisboa, S.A.R.L" bem como a escritura de concessão à Sociedade do exclusivo do estudo técnico e económico do metropolitano (Dec. Lei nº. 36:620 de 24 de novembro de 1947).

1973 - Francisco de Sá Carneiro, deputado da Ala Liberal na Assembleia Nacional, renuncia ao cargo.

1974 - Reunião do Movimento dos Capitães, no Estoril. São definidos os objetivos políticos do futuro Programa do MFA.

1976 - A revisão do Pacto MFA - Partidos é assinada pelo CDS, MDP/CDE, PPD e PS.

1980 - O Egito abre as fronteiras com Israel na primeira de uma série de medidas de pacificação entre os dois países.

1986 - Eleições presidenciais. Freitas do Amaral (46,31 por cento) e Mário Soares (25,43) passam à segunda volta.

1991 - O principal dirigente estudantil da Primavera de Pequim, Wang Dan, é condenado a quatro anos de prisão, por "propaganda e incitação contrarrevolucionária".

1993 - Vaclav Havel, 56 anos, escritor, é eleito primeiro Presidente da nova República Checa, após votação secreta do parlamento de Praga.

1995 - O Conselho de Ministros decide limitar o horário de funcionamento das grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados a um máximo de seis horas diárias.

2003 - O primeiro voo comercial entre Taiwan e a China, desde que em 1949 os dois países se separaram, é feito entre Taipé e Xangai,

2006 - O Governo aprova o regime de acessibilidade aos edifícios e via pública, que torna obrigatória a adoção de um conjunto de normas técnicas básicas de eliminação de barreiras arquitetónicas.

2007 - A Austrália, Timor-Leste e as Nações Unidas (ONU) assinam em Díli, Timor, um acordo para "gerir e estabilizar o ambiente de segurança" no país e enquadrar a assistência militar australiana. O acordo cria um Fórum Trilateral de Coordenação entre o Governo timorense, a missão da ONU (UNMIT) e as Forças de Segurança Internacionais (ISF).

2011 - A Portugal Telecom formaliza a compra de 25,6% da operadora brasileira Oi, por 3,7 mil milhões de euros, naquela que é a maior aquisição alguma vez realizada por uma empresa nacional.

2011 - O primeiro "bebé medicamento" de França, que poderá salvar um dos seus irmãos que sofrem de uma doença grave, nasce num hospital da região de Paris. Os pais, de origem turca, decidem dar-lhe o nome de Umut Talha (que significa "Nossa Esperança").

2014 - A nova Constituição da Tunísia é aprovada pela Assembleia Constituinte do país magrebino, mais de três anos após a revolução que desencadeou a Primavera árabe. O executivo suprapartidário, dirigido pelo ex-ministro da Indústria, Mehdi Jomaa, é apresentado previamente ao Presidente Moncef Marzuki, após os islamitas no Ennahda, maioritários na Assembleia, terem optado por abandonar o poder.

2015 - Alexis Tsipras, 40 anos, líder do Syriza, toma posse como primeiro-ministro da Grécia e faz um acordo com o partido de direita nacionalista Gregos Independentes (ANEL).

2015 - O Conselho de Estado dá por unanimidade parecer favorável à dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira, o último passo necessário para a realização de eleições regionais antecipadas.

2016 - O Tribunal da Relação de Évora confirma o arquivamento o processo sobre a morte de seis jovens universitários na praia do Meco, Sesimbra.

2021 - O mundo atinge os 100 milhões de casos de covid-19, de acordo com dados independentes da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, país que integra com Índia e Brasil o conjunto de nações mais afetadas pela pandemia.

2021 - Vestígios de um grande navio do final do século XVII, muito bem preservados, são descobertos na zona ribeirinha de Lisboa, por uma equipa de arqueólogos, durante obras no local.

2021 - A Organização Mundial da Saúde aprova uso da vacina da empresa farmacêutica norte-americana Moderna contra a covid-19, recomendando que as duas doses sejam tomadas com um intervalo de 28 dias.

2022 - O Tribunal da Relação de Lisboa mantém a pena de dois anos de prisão efetiva aplicada a Armando Vara, condenado em 2021 por branqueamento de capitais, ao rejeitar o recurso da defesa do ex-ministro num processo separado da Operação Marquês.

2024 - O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), anuncia a sua demissão, dois dias depois de ter sido constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na região autónoma.

