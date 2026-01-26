Torneio de polo aquático arranca hoje na Madeira com 'final' antecipada para Portugal

O campeonato da Europa feminino de polo aquático arranca hoje, no Funchal, Madeira, com uma 'final antecipada' para a seleção portuguesa, que defronta a Roménia na primeira jornada do Grupo B.

Num 'grupo da morte' que inclui a campeã olímpica Espanha e a vice-campeã do Mundo Hungria, o jogo de hoje ganha redobrado significado para as aspirações lusas de avançar na primeira fase no terceiro lugar, estando teoricamente 'vedada' a qualificação entre as duas primeiras, dado o poderio das principais adversárias.

Marcado para as 21:00, após a cerimónia de abertura da 21.ª edição do Europeu, o embate é também um reencontro, uma vez que as lusas bateram as romenas no torneio de qualificação, em Setúbal, em junho de 2025, por 13-7, a caminho de um regresso a fases finais, que escapava desde 2016.

Assim, a quarta participação opõe a seleção portuguesa, liderada pelo técnico Ferran Pascual, a uma equipa da Roménia que tem apenas três presenças e um 11.º lugar, em 2022, como melhor resultado -- Portugal foi 10.º em 2016.

É no mesmo Grupo B que se encontra o melhor jogo do primeiro dia, uma vez que Hungria e Espanha se defrontam a abrir, pelas 17:30, no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, esta outro tipo de 'final antecipada', mas porque ambos são fortes candidatos ao título europeu.

As detentoras dessa honra, conquistada em 2024, são as neerlandesas, que abrem o Grupo D com um embate que se prevê confortável, ante a Grã-Bretanha, numa 'poule' em que Suíça e Israel também se defrontam, no primeiro jogo da competição, pelas 09:00.

No Grupo A, a Grécia, vigente campeã do mundo, inicia a busca por um de dois grandes troféus internacionais que lhes falta no palmarés, a par do ouro olímpico, começando ante a Eslováquia a pretensão de 'vingar' quatro finais perdidas, a última em 2022.

Esta 'poule' inclui ainda o França-Alemanha, enquanto no Grupo C o destaque vai para o Itália-Croácia (13:45) -- as italianas conquistaram cinco vezes esta prova, um feito só superado pelos Países Baixos (seis).