Protecção Civil recomenda medidas preventivas perante vento forte e agitação marítima

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira emitiu, esta manhã, um alerta à população devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto a partir desta noite e ao longo de amanhã, segunda-feira, com destaque para vento forte e agitação marítima em várias zonas do arquipélago.

Aviso de vento forte esta noite e de agitação marítima a partir de amanhã A mais recente actualização dos avisos meteorológicos referentes ao arquipélago da Madeira aponta para vento forte esta noite e ainda forte agitação marítima a partir de amanhã.

Conforme já noticiado pelo DIÁRIO, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, entre as 21 horas deste domingo e as 3 horas de segunda-feira, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 75 km/h na Costa Sul, Costa Norte e Porto Santo, podendo chegar aos 100 km/h nas regiões montanhosas.

Já a partir das 6 horas de segunda-feira, está previsto um agravamento significativo da agitação marítima na Costa Norte e Costa Sul da ilha da Madeira, bem como no Porto Santo, com impacto esperado na orla costeira.

Perante este cenário, a Protecção Civil recomenda a adopção de várias medidas preventivas, nomeadamente a fixação ou remoção de estruturas permeáveis ao vento, o reforço de estores e janelas, bem como a recolha de objectos no exterior que possam ser arrastados.

É ainda aconselhado evitar a circulação junto a árvores, zonas vulneráveis e a orla costeira, não estacionar em locais susceptíveis a inundações ou galgamentos do mar e respeitar eventuais interdições.

As autoridades apelam também à população para que acompanhe atentamente os avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA e adopte comportamentos de autoprotecção, de forma a minimizar riscos para pessoas e bens.