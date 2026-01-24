'MSC Musica' faz operação de turnaround no Funchal

O 'MSC Musica' chegou esta manhã ao porto do Funchal, transportando 3.416 pessoas a bordo, 2.478 dos quais passageiros, sendo que realiza a já habitual operação de turnaround.

O navio chegou de Las Palmas de Gran Canaria, e parte às 17 horas para Santa Cruz de Tenerife. Uma escala agenciada pela JFM Shipping, com um turnaround parcial que vai movimentar 653 passageiros: 327 a embarcar e 326 a desembarcar.

O itinerário do 'MSC Musica' trata-se de uma semana na rota da Cruise Atlantic Islands, com escalas em Gran Canaria, Funchal, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura e La Palma. Na Madeira, vai ter a companhia do mega-iate Adromeda, também agenciado pela JFM shipping, que está em fundeadouro.

No domingo, amanhã, é a vez do 'Costa Fortuna' efectuar uma operação de turnaround. É uma escala da responsabilidade da Blatas.

