Agitação marítima obriga rebocador a ajudar navio Aida a atracar no Porto do Funchal

O navio Aida Luna, que chegou esta manhã ao Porto do Funchal, teve dificuldades em atracar no cais Norte devido à agitação marítima, sendo auxiliado por um rebocador.

Proveniente de Santa Cruz de La Palma, o navio parte às 23 horas, com destino a Puerto del Rosario, em Fuerteventura.

Capitania prolonga avisos de agitação marítima e de vento forte até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos de agitação marítima e de vento forte até às 06h00 do dia 28 de Janeiro, quarta-feira.

