Acidente na Via Rápida causa congestionamento

Um acidente ocorrido na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço Boa Nova - Pinheiro Grande, no Funchal, está a condicionar fortemente a circulação rodoviária a esta hora.

Foto Google Maps

Neste momento são cerca de 5,5 km de extensão, mas apenas este constrangimento, que tem aumentando a dimensão do acidente.

Desconhecemos para já o impacto directo nos envolvidos, mas o DIÁRIO sabe que nenhuma das duas corporações de bombeiros do Funchal foram chamados a intervir.