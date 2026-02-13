Trânsito intenso na Via Rápida causa congestionamento

O trânsito já está complicado nesta manhã de sexta-feira, em vésperas das mini-férias de Carnaval, pelo menos em termos escolares.

Com cerca de 3,1 km de extensão, com tendência crescente, a zona da Cancela na Via Rápida é o epicentro deste congestionamento, mas a Via Litoral identifica outro foco na secção Pestana Júnior Boa Nova, no mesmo sentido, já com mais de 1 km de extensão.

No sentido Machico - Ribeira Brava é o cenário habitual, mas também a partir do nó de Câmara de Lobos até à subida de Santa Rita, assiste-se a algum avolumar do tráfego automóvel.

Conduza com precaução para evitar mais dificuldades.