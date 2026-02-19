 DNOTICIAS.PT
Acidente na Via Rápida condiciona o trânsito

Um acidente ocorrido, há instantes, na Via Rápida está a condicionar significativamente o trânsito na tarde desta quinta-feira.

De acordo com a aplicação InfoVias o sinistro aconteceu na Ponte João Gomes, no sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço Pinheiro Grande - Cancela, com o trânsito a atingir uma extensão de 3.9 km.

As corporações de bombeiros do Funchal foram contactadas mas, de momento, não há registo de nenhum alerta.

