Acidente na Via Rápida condiciona o trânsito
Um acidente ocorrido, há instantes, na Via Rápida está a condicionar significativamente o trânsito na tarde desta quinta-feira.
De acordo com a aplicação InfoVias o sinistro aconteceu na Ponte João Gomes, no sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço Pinheiro Grande - Cancela, com o trânsito a atingir uma extensão de 3.9 km.
As corporações de bombeiros do Funchal foram contactadas mas, de momento, não há registo de nenhum alerta.
