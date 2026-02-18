Três detidos no Aeroporto da Madeira com documentos falsos

Três pessoas foram detidas no Aeroporto da Madeira, esta manhã, após terem sido interceptadas quando tentavam viajar para fora do espaço Schengen com documentos falsos.

A informação foi confirmada pela PSP, que adiantou que os suspeitos pretendiam embarcar num voo com destino à Irlanda, agendado para as 6 horas.

A detenção ocorreu no decorrer dos procedimentos de controlo documental, tendo as autoridades identificado irregularidades nos documentos apresentados. Os três indivíduos foram interceptados ainda antes do embarque.

A PSP não adiantou, para já, mais detalhes sobre a identidade dos detidos ou a sua nacionalidade, devendo os mesmos ser presentes às autoridades judiciais competentes.