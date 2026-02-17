Jovem agredida durante a noite na Avenida Sá Carneiro

Uma jovem, de 18 anos, foi assistida, esta madrugada, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, após alegadamente ter sido vítima de agressão.

Apesar de não serem totalmente conhecidos os contornos desta ocorrência, de acordo com relatos, a jovem apresentava sinais de embriaguez e referiu ter sido agredida.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que procederam ao seu transporte para o hospital para uma melhor avaliação e acompanhamento médico.