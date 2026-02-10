Trânsito intenso na Cancela e em Câmara de Lobos

O trânsito encontra-se fortemente congestionado esta terça-feira nos sublanços Cancela - Caniço e Ponte dos Frades - Câmara de Lobos, no sentido Machico - Ribeira Brava, devido ao elevado volume de tráfego.

De acordo com a aplicação InfoVias, na zona da Cancela regista-se uma longa fila de viaturas entre os quilómetros 2,4 e 4,3, com uma extensão aproximada de 1,9 quilómetros. Já em Câmara de Lobos, o congestionamento estende-se entre os quilómetros 10,5 e 12,4, totalizando igualmente cerca de 1,9 quilómetros.