SESARAM distinguido pela participação no projecto 'STOP Infecção Hospitalar 2.0'

O SESARAM foi distinguido com uma placa de reconhecimento pela sua participação no projecto 'STOP Infecção Hospitalar 2.0', durante a Sessão Comemorativa que decorreu a 19 de Fevereiro, no Porto. Esta distinção assinala a conclusão da segunda fase da iniciativa nacional e a transição para a sua fase de sustentabilidade.

O projecto tem como principal objectivo reduzir a incidência de infecções associadas aos cuidados de saúde, promovendo práticas de qualidade, segurança e melhoria contínua em contexto hospitalar. Nesta segunda fase, foi definida como meta a redução em 50% da incidência de quatro tipos críticos de infeções hospitalares, envolvendo 22 instituições e 39 hospitais a nível nacional.

A iniciativa é promovida pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e Resistência aos Antimicrobianos da Direcção-Geral da Saúde, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e o Institute for Healthcare Improvement, integrando o Plano Nacional de Segurança do Doente 2021-2026.

O SESARAM esteve representado nesta cerimónia pela presidente do Conselho de Administração, Márcia Gomes, pela Unidade Local PPCIRA, liderada pela médica e coordenadora Filipa Vicente e pela enfermeira com funções de gestão Paula Goes Ferreira, bem como por profissionais das equipas do Serviço de Medicina Intensiva, Medicina Interna, Cirurgia Geral e Ortopedia, sublinhando o compromisso institucional com a prevenção da infeção hospitalar e a segurança do doente.

A sessão comemorativa reuniu profissionais de saúde e especialistas de várias instituições, constituindo um espaço de partilha de experiências, apresentação de resultados e consolidação de estratégias, numa lógica de continuidade e sustentabilidade das melhorias alcançadas.

Com esta participação, o SESARAM reafirma o seu empenho na prestação de cuidados de saúde mais seguros, eficientes e centrados no doente, alinhados com as orientações nacionais e as melhores práticas internacionais em matéria de prevenção e controlo da infecção.